Чита, 6 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Забайкальском крае расширили списки пострадавших от трёх волн поводка, постигших регион летом 2021 г. Как сообщает 6 сентября пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова председателя краевого правительства Инны Щегловой, на сегодняшний день дополнительно были представлены еще 344 человека.

Цитата с сайта «Чита.ру» Наводнение в Забайкалье

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«По Нерчинскому району остается вопрос, откуда появились 29 человек. Считаю, что необходимо выехать и провести проверку на территории района», — заметила чиновница.

Также известно, что на сегодняшний день пострадавшим выплачено 440 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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