Ташкент, , 10:57 — REGNUM В Узбекистане началось досрочное голосование по выборам в Госдуму России, сообщил 6 сентября журналистам пресс-секретарь посольства России в Узбекистане Дмитрий Данилов.

«В здании дирекции свободной экономической зоны (СЭЗ) «Ангрен» 6 сентября открылся первый в этой республики выездной избирательный участок по досрочному голосованию по выборам в Государственную думу РФ», — сообщил Данилов.

Он также сообщил, что в городе Алмалык досрочное голосование намечено на 7 сентября, в Чирчике — на 10 сентября. Кроме того, 19 сентября россияне в Узбекистане смогут проголосовать в городах Ташкент, Самарканд и Фергана.