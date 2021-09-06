Канберра, 6 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В связи с тем, что «Дельта"-вариант коронавирусной инфекции по-прежнему неконтролируемо распространяется в Канберре, глава правительства Австралийской столичной территории Эндрю Барр в ходе пресс-конференции 6 сентября объявил, что теперь жителям столицы второй компонент вакцины можно будет получить гораздо быстрее, чем раньше. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

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Барр отметил, что время ожидания между первой и второй дозами AstraZeneca для жителей Каберры будет сокращено на несколько недель:

«Если вы уже получили вакцину AstraZeneca или планируете поставить прививку AstraZeneca, второй компонент вам теперь может быть введен по прошествии четырех-восьми недель после первого».

Отметим, что раньше срок ожидания составлял 12 недель. Барр подчеркнул, что изменение требуемого времени ожидания между получением двух компонентов было аналогично рекомендациям в Виктории и Новом Южном Уэльсе.