Переволоцкий район, Оренбургская область, 6 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В селе Кичкасс Переволоцкого района Оренбургской области состоялась церемония открытия мемориала в память о Герое России Раисе Мустафине. Памятник воину, боровшемуся с терроризмом на Северном Кавказе, появился на территории филиала Оренбургского аграрного колледжа, где много лет назад учился Раис Мустафин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Оренбургской области Мемориал в память о Раисе Мустафине

Мемориал станет началом Аллеи Славы, посвященной героям-оренбуржцам. Памятник представляет собой фрагмент кирпичной стены, испещренной следами пулевых попаданий, и простреленного окна комнаты, где оренбуржец в январе 2000 года противостоял боевикам.

«Хотелось, чтобы это была не просто мемориальная табличка, а символ, рассказывающий об истории подвига. Было несколько эскизов, которые разрабатывали сами, в итоге мы решили остановиться на этом варианте. Он многим пришелся по душе еще до воплощения в камне. Это фрагмент стены, где Раиса держали заложником, и окно, в которое он выпрыгнул, кинув спрятанную гранату во врага», — сказал инициатор создания памятной композиции, глава филиала колледжа Станислав Кузьмин.

Раис Мустафин родился 23 октября 1980 года в селе Алмала Переволоцкого района Оренбургской области. Окончил на родине девять классов средней школы в 1995 году, затем — профессионально-техническое училище №50 в соседнем селе Кичкасс по специальности «тракторист» (сегодня — филиал Оренбургского аграрного колледжа).

В ноябре 1998 года был призван на срочную службу во внутренние войска МВД России. Служил пулемётчиком в 8-й бригаде особого назначения внутренних войск, расквартированной в городе Нальчик. 27 января 2000 года военнослужащие нальчикской бригады внутренних войск заняли здание школы в Октябрьском районе Грозного. Мустафин стал очевидцем того, как боевики взяли в плен трёх солдат, и принял решение помочь товарищам. Однако боевики открыли огонь, заметив приближающегося военнослужащего. Когда у Мустафина заклинило пулемет, солдата тоже взяли в плен. Боевики заняли здание школы. Когда Раиса Мустафина привели в учебный класс с десятком бандитов, солдат выхватил из кармана гранату и подбросил её вверх, а сам, увидев замешательство боевиков, выскочил в соседнюю комнату и выпрыгнул в окно.

По подземным коммуникациям рядовой выбрался в комнату, в которой держал оборону, и в течение нескольких часов вел неравную схватку с боевиками. Вызвав всю огневую мощь противника на себя, он дал возможность своему подразделению провести контратаку и вынудить боевиков отступить. Когда здание школы было отбито, сослуживцы не поверили своим глазам — они считали Раиса Мустафина погибшим.

За личное мужество и героизм рядовой Мустафин был удостоен звания Героя Российской Федерации. В июле 2000 года был уволен в запас. На родине он вел активную общественную работу, помогал бойцам, прошедшим через «горячие точки», участвовал в патриотических акциях.

Раис Мустафин умер в возрасте 39 лет после тяжелой, продолжительной болезни. О его безвременной кончине стало известно 13 июля 2020 года.