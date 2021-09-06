Сеул, 6 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. 3 сентября в столице Южной Кореи выписали самого маленького недоношенного ребёнка. Об этом сообщает News1 со ссылкой на представителей Медицинского центра Асан.

Naharnet.com Новорожденный

По их словам, 4 апреля на 24 неделе и шестом дне беременности 38-летняя женщина путём кесарева сечения родила ребенка весом 288 грамм и ростом 23,5 см. Ребенок появился в семье спустя шесть лет ожиданий.

Известно, что до 80-дневного возраста малыш был на ИВЛ, в четыре месяца — покинул инкубатор, а в пять месяцев — уже весил 2 кг.

Пока ребёнок лежал в больнице в Сеуле, его родители приезжали в больницу 1−2 раза в неделю из уезда Хаман провинции Кёнсан-Намдо (~700 км от Сеула), чтобы привезти грудное молоко.

Отметим, что ежегодно в Южной Корее рождается порядка 3000 младенцев весом менее 1,5 кг. За последние три года в Медицинском центре Асан появились на свет 19 младенцев весом менее 500 г.