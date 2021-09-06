Тосно, Ленинградская область, 6 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Движение на трассе М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Тосненском районе Ленинградской области будет временно перекрыто из-за монтажных работ две ночи подряд. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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Полностью движение по федеральной дороге М-10 будет временно перекрыто ночью 7 сентября на 622 километре, с 00:00 до 00:20 и с 03:00 до 03:20 мск. И на том же участке ночью 8 сентября, с 00:00 до 00:20 и с 03:00 до 03:20 мск.

«Время перекрытия — не более 20 минут. Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрутов следования», — подчеркнули в Упрдоре.

Отметим, что монтажные работы выполняются в рамках устройства примыкания и переходно-скоростных полос АЗС. Генеральный подрядчик: АО «ПСК». Заказчик: ООО «ПитерСтрой».