Казань, 6 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Татарии на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом 6 сентября появилась на сайте регионального управления Росгидромета.

Заморозки

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По данным ведомства, ночью и утром 7 сентября в Татарии местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 2 градусов. Вероятен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит не выше +15 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, заморозки до двух градусов мороза прогнозируются на территории Воронежской области ночью и утром 7 сентября.

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