Берлин, 6 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Mercedes-AMG представит на Мюнхенском автосалоне Internationale Automobil-Ausstellung свою первую модель с электромотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

На данный момент известно, что производительность нового электромобиля составляет 761 л. с. Столько же выдает топовая версия Porsche Taycan Turbo S. От 0 до 100 км/ч электрический Mercedes-AMG набирает всего за 3,4 с.

Стоит отметить, что самая мощная модификация Mercedes-Benz EQS 580 4Matic имеет производительность 524 л. с. и разгоняется до первой «сотни» за 4,3 с.

Дальность хода нового электромобиля AMG не сообщается, как и данные о максимальной скорости.

Ранее компания Mercedes-Benz представила универсал C-Class All-Terrain. Новый автомобиль отличается увеличенным на 40 мм клиренсом, увеличенными поворотными кулачками четырехрычажной передней подвески, а также шинами с более высоким профилем.

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