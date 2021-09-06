Канберра, , 10:55 — REGNUM В настоящее время «без всякого сомнения» в отношениях Канберры и Пекина наблюдается среда интенсивной глобальной конкуренции, аналогичная той, что была во времена Холодной войны. Об этом, как сообщил новостной портал News.com.au, заявил главный казначей Австралии Джош Фриденберг, выступая 6 сентября на форуме ANU Crawford.

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«Усиление стратегической конкуренции — это новая реальность, с которой мы сталкиваемся как сейчас, так и, вероятно, будем видеть в будущем», — заявил казначей.

Фриденберг также отметил, что Австралия по-прежнему будет ощущать на себе влияние этой новой «враждебной среды», особенно из-за ее тесных экономических отношений с Китаем, который остается главным торговым партнером страны.

«Во многих отношениях Австралия находится на переднем крае этого нового стратегического противостояния», — добавил Фриденберг.