Тобольск, Тюменская область, 6 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Власти тюменского города Тобольска на разработку проекта реконструкции водонапорной башни намерены потратить 4,7 млн рублей. Начальная цена и условия контракта опубликованы на сайте госзакупок.

(сс) Óðinn Тобольск

В документации, приложенной к закупке, сообщается о дефектах данного объекта историко-культурного наследия. Водонапорная башня, построенная в 1902 году, покрылась трещинами и постепенно разрушается, наблюдается отслоение облицовки.

Аукцион на разработку проекта реконструкции назначен на 15 сентября. Сама реконструкция намечена на 2023 год.