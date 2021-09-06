Хабаровск, 6 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. События, проходившие на Дальнем Востоке после Великой Отечественной войны с участием японских милитаристов, должны изучаться в школах. Об этом журналистам заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

Департамент образования и науки Костромской области Школьники

«Мы должны помнить, чтобы знать. И вот те события, которые проходили в Хабаровске после завершения Второй мировой войны, Великой Отечественной военной войны, знания о преступлениях японской военщины, которые планировались и были совершены, безусловно, должны войти в образовательные программы», — сказал Бугаев.

По его словам, детям необходимо об этом рассказать и «говорить честно».