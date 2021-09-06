В России начались клинические исследования «Ковид-глобулина»
Владивосток, 6 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против COVID-19 препарат «Ковид-глобулин» проходит начальную стадию клинических исследований, сообщила 6 сентября начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер на Восточном экономическом форуме.
Как сообщало ИА REGNUM, что ранее российский Минздрав одобрил применение препарата «КОВИД-глобулин» против коронавируса SARS-CoV-2. Данный препарат основан на плазме крови тех людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию.
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По словам главы ведомства Михаила Мурашко, антиковидный иммуноглобулин — это высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Мурашко уточнил, что этот препарат является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой.