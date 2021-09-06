Брянск, 6 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Брянской области 6 сентября подтверждено 157 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем выявлено стуками ранее. Лаборатории проверили 772 теста. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Всего в Брянской области выявлен 61 534 носитель инфекции. Справились с заражением 57 219 человек, в том числе 168 — выписаны за прошедшие сутки. От осложнений скончались 1 192 пациента.

С начала пандемии в регионе проведено 731 013 исследований на коронавирус.