Ташкент, 6 сентября 2021, 10:44 — REGNUM На прошлой неделе в Ташкенте состоялось 46-е ежегодное заседание Совета управляющих Исламского банка развития, на котором со своими инициативами выступил президент Узбекистана Шакат Мирзиёев.
Как сообщил 6 сентября журналистам пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асалов, на заседании Мирзиёев предложил создать торгово-экономическое пространство — «зеленый коридор от Западной Африки до Восточной Азии».
«Реализация данной инициативы будет способствовать расширению торговых и инвестиционных связей, экономическому сближению и устойчивому росту стран», — подчеркнул Асадов.