Чита, 6 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Минприроды Забайкалья запросило 401 миллион рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в 13 районах Забайкалья. как пояснил 6 сентября министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков, проект согласован Минфином России, внесен в Минприроды России и в правительство Российской Федерации.

Philippe Semanaz Наводнение

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Известно, что средства пойдут на ликвидацию наводнения в таких районах, как: Чернышевский, Сретенский, Газимуро-Заводский, Могочинский, Нерчинский, Петровск-Забайкальский, Шелопугинский, Борзинский, Нерчинско-Заводский, Шилкинский, Балейский, Тунгокоченский районы. Также в этот список входит город Чита.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Вода зашла в 2,7 тысячи домов, 3,3 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья, разрушено 555 километров автомобильных дорог, 71 мост и 148 объектов инфраструктуры.

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