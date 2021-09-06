Москва, 6 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) по программе реновации планируется переселить в новые дома жителей из 818 старых пятиэтажек, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что в этих домах насчитывается более 60 тыс. квартир. В новостройки будут переселены более 160 тысяч участников реновации.

Для переселения жителей пятиэтажек на юго-востоке Москвы уже построено 22 дома. Под заселение ЮВАО передано уже 11 домов, в которых насчитывается 1639 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех административных округах Москвы в рамках программы реновации расселены первые 100 старых пятиэтажек.

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