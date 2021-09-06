Новосибирск, 6 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесли приговор подростку, которого обвиняют в незаконном лишении свободы несовершеннолетней знакомой. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Преступность

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего жителя города», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что 24 апреля 2021 года обвиняемый вместе со своей 17-летней знакомой находился в комнате общежития в Дзержинском районе Новосибирска. Подросток приревновал девушку, прочитав её переписку в телефоне. Девушка попыталась уйти, но обвиняемый, удерживая её, не менее четырех раз ударил её по лицу. После этого он пристегнул её наручниками к батарее, закрыл комнату и ушёл в неизвестном направлении.

Девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Вину подросток не признал. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.