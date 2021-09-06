Лебедянь, Липецкая область, 6 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Липецкой области четыре человека погибли 5 августа при столкновении легковых автомобилей Mercedes-Benz и KIA из-за нарушений Правил дорожного движения. Как сообщает ИА REGNUM, возможную причину ДТП назвали в региональном управлении МВД 6 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель Mercedes-Benz. Он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения погибли водители обеих машин, а также две пассажирки KIA. Одной из них было 20 лет, другой — 44 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Лебедянском районе в 17:50 на трассе Липецк — Данков 27-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем KIA под управлением 32-летнего водителя.