Под Воронежем найдены части бомбардировщика времен войны
Семилуки, Воронежская область, 6 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Части конструкции советского скоростного бомбардировщика Ант-40−2 времён Великой Отечественной войны обнаружены в Семилукском районе Воронежской области, об этом сообщило поисковое объединение «Дон». Специалисты полагают, что крушение самолёт потерпел в годы Великой Отечественной войны.
Части бомбардировщика нашли после обмеления Дона — летом уровень воды опустился более чем на три метра, фрагменты самолёта показались практически над поверхностью.
Бомбардировщик Ант-40−2 стал первым советским самолетом, чье производство по лицензии было освоено за рубежом, в частности, самолёт применялся в Испании в боях против франкистов, в боях при Халхин-Голе. К началу Великой Отечественной войны эти самолёты являлись самыми многочисленными бомбардировщиками в советских ВВС.