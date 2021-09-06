Семилуки, Воронежская область, 6 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Части конструкции советского скоростного бомбардировщика Ант-40−2 времён Великой Отечественной войны обнаружены в Семилукском районе Воронежской области, об этом сообщило поисковое объединение «Дон». Специалисты полагают, что крушение самолёт потерпел в годы Великой Отечественной войны.

Http://www.don-poisk.com/ Под Воронежем найдены части бомбардировщика времен войны

Части бомбардировщика нашли после обмеления Дона — летом уровень воды опустился более чем на три метра, фрагменты самолёта показались практически над поверхностью.

«Среди поднятых фрагментов не обнаружено заводских шильд и номерных деталей, так же поиск в архивных документах пока что не дал информации о безвозвратной потере СБ. Отсутствие данных затрудняет установление личностей членов экипажа, однако специалисты уверены, что история самолёта прояснится в ближайшее время. Работы по подъему основных фрагментов летательного аппарата продолжаются», — сообщили в объединении.

Бомбардировщик Ант-40−2 стал первым советским самолетом, чье производство по лицензии было освоено за рубежом, в частности, самолёт применялся в Испании в боях против франкистов, в боях при Халхин-Голе. К началу Великой Отечественной войны эти самолёты являлись самыми многочисленными бомбардировщиками в советских ВВС.