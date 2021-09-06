Кострома, 6 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Костромской области осудили женщину, ударившую своего 9-летнего сына молотком. Об этом сообщает Костромской районный суд.

Молоток

Инцидент произошёл в апреле 2021 года. Осужденная с сыном находилась дома, и «из личной неприязни» нанесла ему один удар молотком в область затылка. Как установило следствие, в этот момент костромичка была пьяна. Ребёнок испытал физическую боль и получил телесное повреждение, которое не причинило вреда его здоровью.

На суде женщина не признала свою вину. Учитывая то, что ранее ответчица была судима за истязание старшего сына, которого она систематически била и выгоняла из дома, суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Младший сын костромички в настоящее время проживает с отцом, который обратился в суд с иском о лишении матери родительских прав.