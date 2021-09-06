Уфа, 6 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Небольшой рост заболевших COVID-19 среди педагогов и учеников зафиксировали в первые дни учебного года в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

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«На протяжении первых трех дней наблюдаем небольшой рост количества заболевших COVID-19 как обучающихся, так и педагогов», — сообщил министр.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил взять на особый контроль заболеваемость COVID-19 в школах, колледжах и вузах республики.

«Мы понимаем, что заболевания будут. Но мы будем смотреть за динамикой. Если динамика ровная — значит хорошо, если неровная, будем думать, что с этим делать», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в школах республики работают 1268 медицинских инспекторов, которые контролируют соблюдение санитарных норм в образовательных учреждениях.