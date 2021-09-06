Хабаровск, , 10:38 — REGNUM Признание Японией итогов Второй мировой войны было бы исторически справедливым. Об этом в ходе форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Японские танкисты

«Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны», — сказал Нарышкин.

По его мнению, такой шаг со стороны Японии послужил бы «самой прочной основой для вывода развития двусторонних отношений на качественно новый уровень» и позволил бы искать пути выхода из сложных вопросов, в том числе «чувствительных».