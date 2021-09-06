Чита, 6 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков подписали соглашение, закрепляющее рамки сотрудничества компании и региона в сфере геологоразведки до 2035 года. Как сообшает 6 сентября пресс-служба правительства региона, таким образом проведённые тремя месяцами ранее на Петербургском экономическом форуме переговоры о необходимости наращивания объёмов геологической разведки в Забайкальском крае получили документальное закрепление с рядом конкретных предложений.

Kremlin.ru Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

«На территории Забайкальского края находится более 500 месторождений твёрдых полезных ископаемых. Балансовые запасы края составляют более 10% общих запасов России. Новым соглашением мы закрепили основы сотрудничества в сфере геологического изучения недр и производства геологоразведочных работ на территории Забайкальского края в рамках стратегии развития минерально-сырьевой базы России», — пояснил Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, реальное сотрудничество между правительством Забайкальского края и Росгеологией уже набирает обороты. В частности, планируется, что АО «Росгеология» займется созданием современной цифровой геолого-экономической карты региона.

Начата работа по формированию рабочей группы для разработки комплексного плана геологоразведочных работ в регионе и координации действий с правительством края при взаимодействии с Роснедрами.

В фокусе геологоразведочных работ в первую очередь будут находиться задачи по наращиванию минерально-сырьевой базы рудного золота, урана, сурьмы, полиметаллических руд — свинца и цинка.