Владивосток, 6 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Приморье подало десять заявок на второй национальный конкурс продуктов питания «Вкусы России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из м/ф «Винни-пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР Аппетит приходит во время еды

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Уникальные бренды оценит экспертная комиссия и жители страны в ходе народного голосования с 20 октября по 7 ноября.

Всего на конкурс подано более 700 заявок. Приморский край вошел в ТОП-10 субъектов страны по количеству участников.

«В конкурсе участвует темный шоколад и конфеты ООО «Примкон», слойка с брусникой и батон АО «Владхлеб», медовик с ламинарией, пирожное ООО «Хлебный дом», рис ООО «Трансстройресурс», салат из морской капусты Владивостокского рыбокомбината, йогурт Артемовского гормолокозавода и сыр ООО «Провиант», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушения технологии производства, несоблюдение рецептуры, замена дорогостоящего сырья, несоблюдение маркировки, нарушения условий транспортировки и хранения — это основные причины, которые существенно влияют на качество пельменей, заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. т. н Елена Мясникова.