Ульяновск, 6 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

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Власти отмечают, что в августе рейдами с участием полиции охвачено 335 единиц транспорта в Ульяновске и Димитровграде, по итогам рейдов составлено 118 административных протоколов.

«С помощью систем фотофиксации выявлено 16 фактов несоблюдения масочного режима водителями, работающими на маршрутах», — говорится в сообщении.

По данным фактам в адрес перевозчиков направлены уведомления.

Власти уверяют, что в регионе дважды в день проводится дезинфекция салонов общественного транспорта, также обрабатываются дезинфицирующими средствами залы ожидания и зоны возле касс на автовокзале в Ульяновске.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 5 августа, в Ульяновской области лабораторно выявлено 275 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в сделано 1 149 391 лабораторное исследование на SARS-CoV-2, под наблюдением остаются 13 653 человека.