Владивосток, 6 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Препарат «Ковид-глобулин» проходит первую стадию клинических испытаний. Об этом в интервью ТАСС «на полях» ВЭФ заявила глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА Ольга Эйхлер.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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«Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» — специфический антиковидный иммуноглобулин», — сказала Эйхлер.

Первый в мире специфический иммуноглобулин к COVID-19 на основе плазмы крови переболевших людей был зарегистрирован Минздравом РФ в апреле 2021 года.