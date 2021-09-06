Джакарта, 6 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. По данным национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, в Индонезии с 1 января по 5 сентября 2021 года произошло 1829 стихийных бедствий, сообщает Kompas.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

С начала года в Индонезии произошло 750 наводнений, 477 экстремальных погодных условий, 346 оползней и 206 лесных пожаров. Кроме того, 22 района подверглись воздействию приливных волн. В стране также произошло 23 землетрясения.

Наибольшее количество стихийных бедствий было зафиксировано на Западной Яве.

В результате стихийных бедствий в Индонезии 5 882 843 человека покинули свои дома, 510 человек погибли, 70 человек пропали без вести и 12 883 человека получили ранения.

Индонезия не только переживает стихийные бедствия, но и сталкивается с распространением коронавируса. Правительство Индонезии ранее объявило COVID-19 национальной катастрофой.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё девять индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.