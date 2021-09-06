На Урале в реке обнаружили масляное пятно
Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт проверка по факту обнаружения масляного пятна в акватории реки Патрушиха. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.
ЦПИ РГО
Пятна на воде
Поводом для реагирования стали публикации в СМИ. Проверку ведёт Свердловская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов областного минэкологии.
В ходе проверочных мероприятий предстоит отобрать пробы воды и выяснить причину загрязнения, добавили в ведомстве.