Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт проверка по факту обнаружения масляного пятна в акватории реки Патрушиха. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

ЦПИ РГО Пятна на воде

Поводом для реагирования стали публикации в СМИ. Проверку ведёт Свердловская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов областного минэкологии.

В ходе проверочных мероприятий предстоит отобрать пробы воды и выяснить причину загрязнения, добавили в ведомстве.