Пекин, 6 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Компания Geely представила на авторынке Китая обновленный кроссовер Vision X6 Pro, который в России продается под названием Emgrand X7. Об этом сообщает издание Autohome.

Autohome Geely Vision X6 Pro/Emgrand X7

Обновленный Geely Vision X6 Pro получил иную решетку радиатора, новую оптику и бамперы.

Внутри автомобиля также произошли изменения. Так, у модели обновилась передняя панель с большим парящим сенсорным экраном мультимедиа. Кроме того, в салоне появилась иная центральная консоль и виртуальная приборная панель. Интерьер оформлен в черно-коричневых тонах.

Новый кроссовер оснащается 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом максимальной мощностью 141 л. с. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 6-скоростным «автоматом».

На авторынке Китая новый Geely Vision X6 Pro появится в сентябре 2021 года. По предварительным данным, стоимость модели будет составлять от 69 990 юаней (от 789 000 рублей).

Ранее компания Geely представила модернизированную версию минивэна Jiaji, который был создан совместно с компанией Volvo.

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