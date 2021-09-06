Барнаул, 6 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Программа «Семейная ипотека», действие которой было продлено 23 августа по поручению президента России Владимира Путина, набирает обороты в Алтайском крае. Как сообщает 6 сентября пресс-служба правительства региона, участниками данной программы стало уже 1801 семья с детьми (2021 год — 413 семей, 2020 год — 754 семьи, 2019 год — 554 семьи, 2018 год — 80 семей).

Ипотека

Кредит могут взять семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что подписанное решение правительства России о продлении семейной льготной ипотеки до конца 2023 года, скорее всего, сработает на возобновление и поддержание интереса к рынку строящегося жилья, который за последние несколько месяцев снизился по сравнению с предыдущими, заявила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

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