Уфа, 6 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Заявления от родителей 93 школьников, которые перевели своих детей на дистанционный режим по состоянию здоровья, поступили в министерство образования Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«90 заявлений поступили от родителей 93 школьников, которые по состоянию здоровья, по нашим рекомендациям, перевели детей на дистанционный режим», — сообщил министр.

Он пояснил, что часть родителей перевели детей на дистанционку на три недели, а несколько родителей попросили перевести детей на дистанционный режим на четыре недели.

Хажин отметил, что сейчас в школах региона работают 1268 медицинских инспекторов, которые следят за соблюдением санитарных норм в образовательных учреждениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии дети с хроническими заболеваниями могут учиться дистанционно.