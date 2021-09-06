Сеул, 6 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Сеул продолжит усилия по улучшению отношений с Пхеньяном в связи двумя годовщинами важных событий в межкорейских отношениях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительница министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.

Две Кореи

По её словам, 17 сентября Север и Юг отметят 30-летие вступления в ООН, а 19 сентября — три года со дня подписания Пхеньянской декларации.

«Для продвижения мирного процесса на Корейском полуострове необходимо как можно скорее восстановить межкорейский диалог и сотрудничество», — сказала представитель министерства.

Напомним, что в ходе саммита между лидерами Южной Кореи и КНДР, состоявшегося в Пхеньяне 19 сентября 2018 года, были подписаны совместное соглашение о полной денуклеаризации Корейского полуострова и всеобъемлющее военно соглашение.