Москва, , 10:26 — REGNUM Вместо стимулирования миграции необходимо ввести визовый режим со странами Средней Азии и стимулировать найм на работу граждан России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так парламентарий прокомментировал заявление замглавы Минстроя Никиты Стасишина, что для ввоза в Россию иностранной рабочей силы запустят чартерные поезда. По словам чиновника, на следующей неделе ведомство будет обсуждать с Узбекистаном процедуру ввоза мигрантов для работы на стройплощадках.

«Завезти этих ребят не сложно, а вот как их вывезти? Обратно поезда пойдут полупустыми, потому большинство предпочтет примкнуть к соотечественникам, которые у нас уже хорошо устроились. Кто-то думает о социальных и экономических последствиях такого переселения?» — возмущен Миронов.

По его мнению, «пора вводить визы для гостей с юга, а поезда запускать не из Средней Азии, а по российским регионам, где наши люди сидят без работы».

Депутаты возмущен тем, что министерство, поощряя миграцию, поощряе безработицу и низкие заплаты для граждан России.

«Так и хочется спросить авторов подобных прожектов: господа, вы чьи интересы представляете? Воротил стройбизнеса? Если государства, то явно не российского», — убежден Миронов.

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