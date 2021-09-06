Кемерово, 6 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Финансовое управление Кемеровского муниципального округа объявило электронный аукцион, в рамках которого будет выбран банк для оформления кредитной линии с лимитом 140 млн рублей. Целью кредитования является покрытие «дефицита бюджета 2021 года» и погашение «действующих долговых обязательств», передаёт ИА REGNUM.

Кредит

Итоги тендера подведут 16 сентября 2021 года. Срок кредитования — 730 дней. Также уточняется, что кредитная линия должна быть «со свободным графиком выборки, с правом досрочного погашения». В виде процентов из бюджета готовы выплатить до 14 млн рублей.

По открытым данным, бюджет Кемерово на 2021 год предусматривает доходы — 20,8 млрд рублей, расходы — 21,1 млрд рублей при дефиците почти 282 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2021 года крупный коммерческий кредит оформили и власти Калмыкии, для которых была открыта кредитная линия с лимитом 2,2 млрд рублей. До этого минфин республики в июле подписал договоры ещё на два займа общим объёмом почти 3 млрд рублей.