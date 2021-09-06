Майкоп, 6 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В результате массового ДТП в Тахтамукайском районе Адыгеи погибли три человека, включая двух 15-летних подростков. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В дорожно-транспортном происшествии в Тахтамукайском районе, произошедшем 5 сентября 2021 года, около 21:00 часа (совпадает с мск), погибли три человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно предварительным данным, на 25 км автодороги «Краснодар-Верхнебаканский» автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 33-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

Также указывается, что после этого иномарку отбросило на свою полосу движения, где она столкнулась с тремя легковыми автомобилями, и еще одна легковушка врезалась в начавший экстренное торможение грузовик.

«В результате этого тяжкого ДТП погибла водитель автомобиля «Хендай» и двое находившихся в иномарке 15-летних подростков — мальчик и девочка», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что на месте ДТП в настоящее время работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в посёлке Сосновый Бор под Улан-Удэ вечером в воскресенье, 5 сентября произошло смертельное ДТП.