Астрахань, 6 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Астраханской области следователи разбираются в двух случаях гибели людей от ударов электрического тока. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

mikegi Ток

3 сентября в Астрахани около дома на улице Тургенева компания молодых людей решила укрыться от дождя под козырьком подъезда. Двое из них начали перелезать через электрические ворота, и произошло короткое замыкание. Один человек погиб, второй пострадавший госпитализирован.

В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели несовершеннолетнего от удара электрическим током

5 сентября в селе Енотаевка от удара током погиб 17-летний местный житель. Он вместе с отцом замешивал раствор в электрической бетономешалке. Во время работ его ударило электрическим током, и подросток скончался на месте. По обоим фактам проводятся проверки.