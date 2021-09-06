Москва, 6 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Москве стартовала акция «Чистое искуство», в ее рамках до 12 сентября можно будет обменять 2 кг мусора на один билет в театр, кино, выставку или лекцию, сообщают организаторы мероприятия.

Марина Каширская ИА REGNUM Общегородской субботник в Воронеже. Раздельный сбор мусора в парке «Орленок»

В указанных на сайте акции точках сбора отходов можно будет сдать пластик, алюминий, стекло и бумагу. Получить промокод и по своему вкусу выбрать билет на лекцию, в кино, театр или музей.

Как ранее заявлял вице-мэр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в 2021 году московские власти рассчитывают при помощи раздельного сбора мусора собрать около миллиона отходов.

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