Москва, 6 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Мошенники используют «зеркальные» сайты банков, чтобы похищать деньги с банковских счетов российских граждан. Об этом сообщили 6 сентября в пресс-центре МВД России.

Klemenchukov Деньги

В ведомстве отметили, что такая схема — относительно новый способ хищения средств. Если потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка, его могут обмануть путём использования фейкового банковского сайта, который почти не отличим от официального.

«Если потерпевшим будет осуществлен выход на «зеркальный» сайт, то данными для входа в личный кабинет банка — логином и паролем — могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет», — сообщили в МВД ТАСС ответ на соответствующий запрос.

Мошенник, получив доступ к личному кабинету, получает и возможность перевода с него денег. Также он может на свой телефонный номер подключить услугу «мобильный банк».

По данным МВД, с января по июль 2021 года включительно в России зафиксировано около 320 тыс. киберпреступлений. Это на 16% больше, чем за тот же период 2020 года.

Читайте также: ЦБ РФ во II квартале заблокировал 12 тыс. телефонных номеров мошенников