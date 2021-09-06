Чита, 6 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае 6 сентября из посёлка Могоча стартовал передвижной театральный фестиваль «Один день с театром». Как пояснили в пресс-службе правительства региона речь идёт о мероприятии, проводимом в рамках проекта «Забайкальские гастроли».

Пресс-служба правительства Забайкалья Передвижной театральный фестиваль, Забайкалье

В выездных выступлениях принимают участие краевой драматический театр, региональный Союз театральных деятелей и государственный театр кукол «Тридевятое царство». Фестиваль пройдет в Могочинском, Нерчинском, Чернышевском, Карымском и Тунгиро-Олекминском районах. Забайкальские артисты проведут для зрителей творческие встречи, представят увлекательные мастер-классы, сказку «Не хочу быть собакой», а также спектакль «Вот так и живем», посвященный сибирскому писателю, актеру и кинорежиссеру Василию Шукшину, рассказы которого легли в основу постановки.

Проект завершится 11 сентября в селе Урульга Карымского района.