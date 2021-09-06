Казань, 6 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В детских лагерях Татарии прошедшим летом отдохнули около 30 тыс. казанских детей и подростков. Из них в 13 муниципальных лагерях провели время 7635 человек, 5981 ребенок — в 12 лагерях предприятий, еще 13 900 детей отдохнули в пришкольных лагерях, 1980 человек — в отрядах труда и отдыха. Около 10 тыс. родителей компенсировали часть стоимости путевки в рамках новой федеральной программы, сообщает пресс-служба городской администрации.

MSchottlander1 В летнем лагере

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Бесплатно поправили здоровье в лагерях и санаториях республики 669 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перед заездом каждой смены проводилось ПЦР-тестирование персонала на коронавирус. Во всех лагерях имелись бактерицидные облучатели. Дважды в день проводили термометрию детей и персонала.

В двух отремонтированных лагерях «Восток» и «Юнитур» была введена новая система питания — «шведский стол», которую положительно оценили отдыхающие. В лагерях провели около 90 профильных смен, посвященных космосу, авиастроению, танцам и пению, живописи, финансовой грамотности, основам маркетинга, изучению татарского и английского языка.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в июне работало 110 загородных летних лагерей, в которых отдохнуло более 16 тыс. детей. Во вторую смену работали 97 лагерей, где отдыхали более 15 тыс. детей. По результатам проверки всех лагерей Роспотребнадзор выявил 619 нарушений, из них 10% — ковидные нарушения. Наиболее частым отклонением от требований стало отсутствие антисептиков.

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