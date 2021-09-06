Цунтинский район, Дагестан, 6 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Дагестане полиция проверяет информацию о конфликте и драке, которые произошли в селе Гутатли Цунтинского района. Выводы по ситуации в местной школе будут сделаны после проверки, сообщили 5 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Publicdomainpictures.net Драка

Напомним, ранее сообщалось, что 1 сентября в школе села Гутатли дети не смогли сесть за парты из-за конфликта между учителями, не согласными с назначением руководителя учебного заведения. Позже появилось сообщение, что конфликт перерос в драку.

«3 сентября после пятничной молитвы в селе Гутатли Цунтинского района был избит председатель родительского комитета школы Муса Мусаев из-за видеообращения к главе Дагестана Сергею Меликову. Он находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в медучреждение Махачкалы»,— пишет «Черновик».

По данным издания, Мусаева избила толпа мужчин, которую собрал сын директора школы, его доставили в отдел полиции. Ранее председатель родительского комитета пожаловался Сергею Меликову на конфликтную ситуацию в школе.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональных СМИ и соцсетях после 1 сентября появилась информация о конфликте в школе села Гутатли. Якобы среди учителей этого учебного заведения нет единого мнения по поводу назначенного руководителя школы. В конфликт вовлечены и родители школьников, многие из которых захотели перевести своих детей в школу соседнего села.