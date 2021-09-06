Штутгарт, Германия, 6 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Сборная Германии одержала победу над командой Армении в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Флаг Германии

В составе немецкой команды дубль оформил полузащитник Серж Гнабри. Ещё по голу забили нападающие Марко Ройс, Тимо Вернер и хавбеки Йонас Хофман и Карим Адейеми.

На сегодняшний день сборная Германии занимает первое место в турнирной таблице группы J, на счету команды 12 очков. Сборная Армении идёт на втором месте с 10 очками.

Читайте также: Сборная Бельгии разгромила Чехию в матче отбора ЧМ-2022