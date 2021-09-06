Воронеж, 6 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Заморозки до двух градусов мороза прогнозируются на территории Воронежской области ночью и утром 7 сентября, об этом сообщили в Воронежском гидрометеоцентре.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

«Ночью и утром 7 сентября местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки, до 2 градусов мороза», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днём 6 сентября будет солнечно, но прохладно — всего лишь до +15 градусов. Однако уже с 7 сентября в регион постепенно вернется тепло — днём воздух прогреется до +17 градусов, 8 сентября — уже до +19, а 9−10 сентября днём прогнозируется до +24 градусов, ночью 12 градусов тепла.