Ярославль, 6 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Ярославле в День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности скульптуру медведя на улице Первомайской одели в костюм сотрудника газовой компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в некоммерческом партнёрстве «Золотое кольцо».

Скульптура медведя в Ярославле

Праздник, обычно называемый Днем нефтяника, традиционно отмечается в первое воскресенье сентября. Статус государственного он получил 1 октября 1980 года. В Ярославле, где памятник символу города одевают по случаю всевозможных праздников, этот день отметили новым нарядом.

«Новый костюм памятника медведю — это очередная акция музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол». В самом музее можно встретить аналогичный экспонат, одежда которого в точности повторяет экипировку большого медведя сегодня. Экскурсоводы музея с удовольствием рассказывают о нефтегазовых традициях региона и о компаниях, что осуществляют эту важную для всех нас деятельность. Надеемся, что и бронзовый медведь сегодня не только таким оригинальным образом поздравит с профессиональным праздником всех сопричастных к нефтегазовой индустрии, но и напомнит жителям и гостям города о людям, занятых в этой сфере и их труде на благо жизнедеятельности целого региона», — прокомментировала событие президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Филимонова Марина.

Традиция «переодевания медведя» в Ярославле будет продолжена.