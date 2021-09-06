Брюссель, 6 сентября 2021, 10:15 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил попытку военного переворота в Гвинее. Об этом он написал в Twitter.
Также Боррель призвал всех участников данных событий соблюдать верховенство закона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции выступили с осуждением попытки государственного переворота в Гвинее и потребовали, чтобы гвинейский президент Альфа Конде был немедленно освобожден
Накануне, 5 сентября, в Гвинее была совершена попытка государственного переворота. В мятеже приняло участие элитное подразделение спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя. Они захватили гвинейского лидера Конде, а также других высокопоставленных лиц страны,