Брюссель, , 10:15 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил попытку военного переворота в Гвинее. Об этом он написал в Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я осуждаю захват власти в Гвинее с применением силы и призываю немедленно освободить президента Альфу Конде», — написал он.

Также Боррель призвал всех участников данных событий соблюдать верховенство закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Франции выступили с осуждением попытки государственного переворота в Гвинее и потребовали, чтобы гвинейский президент Альфа Конде был немедленно освобожден

Накануне, 5 сентября, в Гвинее была совершена попытка государственного переворота. В мятеже приняло участие элитное подразделение спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя. Они захватили гвинейского лидера Конде, а также других высокопоставленных лиц страны,