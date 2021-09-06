Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Востребованность межрегиональных авиарейсов на Дальнем Востоке остаётся высокой, а пассажиропоток растёт быстрее прогнозов. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на сессии Восточного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

(сс) gustavmelin0 Авиакомпания

По его словам, развивать Единую дальневосточную компанию необходимо в различных направлениях и увеличивать частоту полётов, на своём примере продемонстрировав сегодняшние реалии.

«Я расскажу, как я добирался во Владивосток. Сначала более пяти часов ехал из Улан-Удэ до Иркутска на машине, затем из Иркутска до Хабаровска на самолете и оттуда уже до Владивостока. В целом дорога у меня заняла почти сутки», — отметил он.

Глава добавил, что если в начале 2017 года Улан-Удэ и Москву связывали лишь один рейс, то сегодня уже четыре. Тем не менее, людям всё-равно не хватает билетов.

«Поставили экспериментально авиасообщение Улан-Удэ-Томск, билетов нет. И куда бы мы ни ставили рейс, происходит очень быстрое заполнение», — добавил Алексей Цыденов.