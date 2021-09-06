Москва, 6 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В столице проведут больше 200 бесплатных экскурсий, которые приурочены к Всемирному дню туризма 27 сентября. Об этом 6 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Pixel2013 Туризм

Принять участие в этих мероприятиях сможет каждый желающий. Однако для этого необходимо до 23 сентября пройти предварительную регистрацию.

«Подобную масштабную экскурсионную программу мы представили в феврале прошлого года. Тогда она была приурочена ко Дню гида. За три дня в столице провели около 130 бесплатных экскурсий, их аудитория превысила 3,5 тысячи человек. Сейчас горожан ждет еще больше тематических прогулок — свыше 200», — сказала Сергунина.