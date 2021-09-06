Владивосток, 6 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Дом-интернат для пожилых и инвалидов на 130 мест готова построить в Приморье компания «ОПЕКА-ПРИМОРЬЕ». Предложение о возведении социального объекта в районе Седанки поддержало региональное министерство труда и социальной политики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Фото предоставлены организаторами проекта Пансионат Добрые истории

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На строительство пансионата привлекут субсидии от Минвостокразвития.

«Предполагается, что в учреждении будут внедрены новые стандарты и методики социального обслуживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи. Для работников предусмотрят обучающие программы. Все это позволит повысить качество социальных услуг», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на площадке VI Восточного экономического форума во Владивостоке власти Хабаровского края заключили меморандум о трехстороннем сотрудничестве с компанией «ОПЕКА-ГРУПП» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по реализации ряда социальных проектов.