Вашингтон, 6 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Американский автолюбитель модернизировал модель Subaru Forester Ute 2001 года выпуска, сделав из неё трейлер с прицепом. Об этом сообщается на сайте Marketplace.

Marketplace Subaru Forester Ute

Машина окрашена в песочно-коричневый цвет. Задняя часть модели оснащена грузовым отсеком и трейлером. Он изготовлен из задней части другого внедорожника Forester.

Стоит трейлер 3500 долларов. Пробег автомобиля составляет 380 тыс. км. Машина оборудована автоматической коробкой передач, кондиционером и радиоприемником.

Также Subaru Forester Ute имеет багажник-корзину на крыше. Над лобовым стеклом установлена светодиодная полоса. Модель получила противотуманные фары, однодюймовые колесные адаптеры и шины BFGoodrich K02.

Ранее Subaru вывела на японский авторынок модернизированный кроссовер Forester, оснащённый функцией управления жестами. Авто получило обновлённые бамперы, новую радиаторную решётку, иные фары и стильные колёсные диски.

Читайте также: Subaru представила видеотизер нового Forester Wilderness