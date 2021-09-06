Москва, 6 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В отношении Курил Япония ведет себя, как безумный Киев в отношении Крыма, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«В отношении Курил Токио пора уже перестать вести себя, как психопат. Япония — достойная страна с древними культурными и политическими традициями. Но «курильский синдром» делает Токио похожим на нынешний безумный Киев», — отметил Журавлёв в Facebook.

Он советует потомкам самураев прийти в себя.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что особый налоговый режим, который планируется правительством России ввести на Курильских островах, противоречит позиции Японии по данным территориям.

3 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021 заявил, что на Курильских островах российское правительство создаст особый набор льгот для ведения бизнеса.